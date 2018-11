Aus Flasche wird dekoratives Teelicht

Caritas-Werkstatt lädt am Sonntag zum Adventsbasar

Mit Freude bei der Arbeit: Die Beschäftigten der Caritas-Werkstatt am Ostring sägen, basteln und kleben seit Wochen für den Adventsbasar, der am kommenden Sonntag von 10 bis 17 Uhr stattfindet. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Auf der Zielgeraden befinden sich die Beschäftigten und Mitarbeiter der Caritas-Werkstatt am Ostring bei den Vorbereitungen für den großen Adventsbasar, der am kommenden Sonntag, 25. November, von 10 bis 17 Uhr stattfindet. Vom Adventsgesteck bis zu Holzspielzeug und Fahrrädern reicht das Angebot, das Abnehmer sucht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.