Trotz Bauboom herrscht Wohnungsnot

Wohnungsnot bekommt Gesichter: Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese eröffnete die Foto-Ausstellung der „Sozialen Meile“, in der Betroffene auf die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Cloppenburg hinweisen. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Im vergangenen Jahr wurden in Cloppenburg fast 700 neue Wohnungen gebaut, sagt Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese. Dennoch gibt es viele Menschen, die keine passende Wohnung finden, weiß Rainer Bernholt. Der Diplom-Sozialarbeiter ist Sprecher der „Sozialen Meile“, die eine Ausstellung im Rathaus initiiert hat, in der Betroffene der Wohnungsnot ein Gesicht geben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

19.11.2018 | Mit 3,3 Promille auf dem Rad unterwegs