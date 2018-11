Mit 3,3 Promille auf dem Rad unterwegs

Symbolfoto: Bänsch

Von Franz-Josef Höffmann



Cloppenburg. „Ich kann es einfach nicht lassen“, sagte der Angeklagte. Und weil das so ist, muss der 49-Jährige aus Cloppenburg nun wegen einer erneuten Trunkenheitsfahrt für drei Monate ins Gefängnis. Das hat das Cloppenburger Amtsgericht so entschieden. Der Mann war am 22. September dieses Jahres mit einem Blutalkoholwert von 3,33 Promille durch die Innenstadt gekurvt und zwar mit seinem Fahrrad. Geleugnet hat der 49-Jährige die Trunkenheitsfahrt aber nicht. Das würde schon zu ihm passen, meinte er. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.