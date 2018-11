Cloppenburger suchen mit Miss Marple den Mörder

wo ein toter Einbrecher im Wohnzimmer liegt. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Es war ein typischer Kriminalfall aus der Feder von Agatha Christie, der mit viel subtilen Humor und britischen Understatement in der Cloppenburger Stadthalle zwei Stundenlang beste Unterhaltung bot. Rund 600 Besucher genossen das amüsant-spannende Stück „Ein Mord wird angekündigt – Ein Fall für Miss Marple“, inklusive Ron Goodwins berühmter Miss Marple Melodie.



Eine mysteriöse Zeitungsanzeige im Lokalteil der Tagespresse des beschaulichen Örtchens Chipping Cleghorn sorgt für helle Aufregung bei den Bewohnern - „Am Freitag, den 13. Oktober, findet um 18.30 Uhr ein Mord statt. Tatort: Little Paddocks. Freunde werden gebeten, diesen Hinweis als Einladung aufzufassen".