„Wir wollen den Gästen eine Freude machen“

Filigranarbeit: Servietten falten stand auf derm Stundenplan der Berufsfachschüler Gastronomie der BBS am Museumsdorf. Die Lehrer Heiko Wichmann (Dritter von links) und Matthias Grummel (Fünfter von links) achten auf jede Feinheit. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. „Nicht noch mehr“, stöhnt eine der Schülerinnen, als ihr Lehrer Matthias Grummel einen weiteren Stapel Stoffservietten hinlegt. Doch die Arbeit ging weiter. Rund 200 Servietten haben die Schülerinnen und Schüler der einjährigen Berufsfachschule Gastronomie „gebrochen“, wie es im Fachjargon heißt. Bewundern können die Kunstwerke die Gäste des Benefizessen der MT am kommenden Donnerstag im Saal Taphorn.



Seit Jahren unterstützt die BBS am Museumsdorf die MT bei der Durchführung des Benefizessens in Cloppenburg. Schülerinnen und Schüler, die gastronomische Berufe anstreben, haben an diesem Abend ihre Bewährungsprobe. Erstmals bedienen sie vor „großem Publikum“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 19. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

