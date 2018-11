Stadt soll in Betreuung investieren

Sozialausschuss berät über Kindergarten- und Krippenplätze

Symbolfoto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Über Pläne für die Schaffung von weiteren Plätzen in der Kinderbetreuung haben die Mitglieder des Sozialausschusses in ihrer jüngsten Sitzung beraten. Bei vier Gegenstimmen sprach sich der Ausschuss hierbei für einen Antrag von CDU und SPD aus. Zur Umsetzung sind zusätzlich drei Kitas mit je sechs Gruppen zu errichten, so die Verwaltung. Die Baukosten würden bei rund acht Millionen Euro liegen, Personalkosten kommen hinzu. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

