Ehefrau muss nicht auch ins Gefängnis

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Eine Betrügerin aus Cloppenburg muss keine Gefängnisstrafe mehr befürchten. Das liegt daran, dass am Freitag vor dem Oldenburger Landgericht ein Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes gegen die 31-Jährige rechtskräftig geworden ist. Das Amtsgericht hatte die Angeklagte wegen Unterschlagung und Betruges in etlichen Fällen zu acht Monaten Haft verurteilt und die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung ausgesetzt.



Damit bleibt der 31-Jährigen das erspart, was ihrem Ehemann widerfuhr. Er sitzt bereits im Gefängnis. Das Ehepaar hatte in Cloppenburg einen Personalausweis gefunden. Doch statt das wichtige Ausweisdokument beim Fundamt oder der Polizei abzugeben, kaufte das Ehepaar mit den Daten des Ausweises großzügig im Internet ein. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe 17. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

