Sanierung kann nur Teil der Probleme lösen

Sanierungsfall: Das 1972 gebaute Schulgebäude (links im Bild) ist energetisch keine Katastrophe, für moderne Unterrichtsformen aber nicht zu gebrauchen. Foto: Kulgemeyer

Von Heiner Stix



Cloppenburg. Die Defizite in den Gebäudenteilen A und G der BBS Technik sind erheblich: Manche Klassenräume haben keine Fenster, in den anderen ist der Tageslichtanteil zu gering, die Raumhöhe liegt unter dem geforderten Maß, Flexibilität, Raum- und Bauakustik sind schlecht. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Machbarkeitsstudie zur energetischen Sanierung.



