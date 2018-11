Neue Unruhe vorm Duell gegen Goliath

Unfreiwillige Pause: Dem Cloppenburger Defensivspieler Jan-Philipp Plaggenburg (links) droht wegen einer schweren Knieverletzung eine monatelange Pause. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Auf der Suche nach einem Nachfolger für den bisherigen Chef des Notvorstands vom

BV Cloppenburg, Yilmaz Mutlu, den das Amtsgericht Oldenburg vor einer Woche abgesetzt hatte (wir berichteten), ist überraschend ein zweiter Kandidat aufgetaucht. Neben Dr. Jürgen Vortmann will nun auch der langjährige BVC-Geschäftsstellen-Mitarbeiter Herbert Schröder dem Klub in der Not helfen. Schröder legte auf MT-Nachfrage allerdings Wert darauf, dass er sich nicht um den Job „beworben“ habe. „Udo Anfang hat mich beim Amtsgericht vorgeschlagen“, so Schröder.



Unterdessen wird bei den Cloppenburger Oberliga-Männern auch weiterhin Fußball gespielt. Und hier kommt auf seine Mannschaft am Samstag von 16 Uhr an eine denkbare hohe Hürde zu. Denn das Duell zwischen dem Tabellenschlusslicht aus Cloppenburg und dem Spitzenreiter Eintracht Northeim könnte durchaus unter dem Titel David gegen Goliath laufen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 16. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

16.11.2018 | Keine Bedenken gegen LzO-Bau