Keine Bedenken gegen LzO-Bau

Das Terrain ist abgesteckt: Auf diesem Grundstück an der Ecke Soestenstraße/Bürgermeister-Winkler-Straße soll das neue LzO-Gebäude entstehen. Die ersten Werbebanner dafür sind schon aufgestellt. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Die Pläne für den Neubau der LzO an der Ecke Bürgermeister-Heukamp-Straße/Soestenstraße haben eine weitere Hürde genommen. Bei der Anhörung der „Träger öffentlicher Belange“ zur Änderung des Bebauungsplanes gab es keine gravierenden Einwände.



Der Planungs- und Umweltausschuss des Stadtrates hat daraufhin am Mittwoch empfohlen, den Bebauungsplan als nächsten Schritt jetzt öffentlich auszulegen. Wie berichtet, will die LzO auf dem Gelände gegenüber von Kaufland eine neue Filiale bauen und aus der Stadtmitte wegziehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 16. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.