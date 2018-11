Falscher Polizist scheitert an Bank-Mitarbeiterin

Foto: Bänsch

Von Matthias Bänsch



Cloppenburg /Emstek. Gleich mehrere Betrüger sind mit ihren Versuchen, Senioren im Landkreis Cloppenburg um ihr Bargeld zu erleichtern, gescheitert. Zu verdanken ist das den Mitarbeitern der Landessparkasse zu Oldenburg in Cloppenburg und Emstek.



Wie mittlerweile auch die Cloppenburger Polizei auf Nachfrage der MT bestätigte, meldete sich eine Angestellte der LzO-Filiale in Cloppenburg am Dienstagnachmittag bei der Polizei. Am Bankschalter wollte eine 72-Jährige ihre gesamten Ersparnisse vom Konto abheben. Die Angestellte hakte allerdings nach und erfuhr von der Seniorin, dass angeblich die Polizei sie dazu aufgefordert hätte. Die 72-Jährige sei am Telefon vor Einbrechern gewarnt worden. Zu ihrem eigenen Schutz sollte sie einem Polizeibeamten ihr gesamtes Bargeld aushändigen. Dazu kam es zum Glück nicht – denn die Angestellte klärte die 72-Jährige über die Masche der „falschen Polizeibeamten“ auf.



Einen ähnlichen Vorfall gab es vor drei Wochen bereits in Emstek. Zwei Mitarbeiter vereitelten hier den „Enkeltrick“. Die Seniorin wollte ebenfalls einen hohen Geldbetrag abheben und ihrem angeblichen Neffen aushändigen. Auch in diesem Fall wurde die Kundin über die Betrugsmasche aufgeklärt und die Polizei informiert.



Die Cloppenburger Polizei ist mit dem aufmerksamen Verhalten der Bankmitarbeiter sehr zufrieden. „Generell können wir sagen, dass alle Banken ihre Mitarbeiter dahingehend gut geschult haben“, erklärte Polizeisprecher Hendrik Ebmeyer am Donnerstag.

