Mutmaßlicher Exhibitionist steht vor Gericht

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Wegen exhibitionistischer Handlungen in mehreren Fällen muss sich seit Donnerstag ein 24-Jähriger aus Cloppenburg vor der Jugendschutzkammer des Oldenburger Landgerichtes verantworten. Die Fälle sorgten in der Stadt Cloppenburg für Unruhe (MT berichtete). Der Angeklagte soll sich im Juni dieses Jahres vor mehreren Mädchen im Cloppenburger Stadtgebiet entblößt haben.



Die Polizei nahm ihn auf dem Pausenhof einer Grundschule fest. Seitdem wird er in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht und streng überwacht. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe 16. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

15.11.2018 | Anketten ist oft besser als abschließen