Anketten ist oft besser als abschließen

Mit Brachialgewalt: Fahrradbesitzer sollten es Dieben so schwer wie möglich machen. Foto: Gebert/dpa

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Fast täglich liest man in der Zeitung von gestohlenen Fahrrädern. „Da ist man sich seines Rades nicht mehr sicher", glaubt Günther Feldhaus und wollte wissen, wie viele Fahrräder und E-Bikes in Cloppenburg gestohlen werden und wie man sich dagegen schützen kann. Ein Blick in die Kriminalstatistik der Polizei gibt Auskunft. So wurden im vergangenen Jahr im Landkreis Cloppenburg 604 Fahrräder als gestohlen gemeldet. Das sind umgerechnet fast zwei Fahrräder (1,65) pro Tag. Das klingt auf den ersten Blick viel, ist im Vergleich zu 2017 aber deutlich weniger. Da wurden genau 800 Fahrrad-Diebstähle gemeldet. Beim Kauf eines Schlosses für sein Fahrrad oder E-Bike solle man nicht geizig sein. „Je teurer und leichter das Rad, desto teurer und schwerer das Schloss", rät die Polizei.