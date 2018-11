Mini-Job führt Frauen in die Altersarmut

Informierten Frauen über Chancen auf dem Arbeitsmarkt: (von links) Anja Komossa (Jobcenter Cloppenburg), Kerstin Heckmann (Jobcenter Vechta), Astrid Brokamp (Landkreis Vechta), Dr. Christina Neumann (Landkreis Cloppenburg), Renate Hitz (Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft), Stefanie Rolfes (Agentur für Arbeit Vechta). Foto: Gabriele Kalvelage

Cloppenburg (mt). Frauen erhalten zurzeit in Deutschland durchschnittlich 53 Prozent weniger Rente als Männer. Diese Rentenlücke sei nur zu schließen, wenn Frauen sich bereits in jungen Jahren mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigen und dementsprechend handeln. Ein Mini-Job stelle zumeist einen Weg in die Altersarmut dar, Existenzsicherung im Alter sei nur über sozialversicherungspflichtige Beschäftigung möglich. Das sagten die Referentinnen Anja Komossa und Astrid Brokamp auf dem Frauen-Informations-Tag FIT im Cloppenburger Kreishaus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 14. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.