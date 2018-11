FDP/UWG wollen Gebühren abschaffen

Weiter geht‘s in Eigenregie: die Marktbeschicker und Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (2. von rechts). Foto: Hubert Kulgemeyer

Cloppenburg (mt). Die Gruppe Unabhängige/FDP im Rat der Stadt Cloppenburg setzt sich dafür ein, dass die Standgebühren für die Beschicker des Wochenmarktes wegfallen. Dazu sagt die Vorsitzende der Gruppe, Jutta Klaus: „Wir möchten den Händlern des Wochenmarktes einen guten Start ermöglichen, den Wochenmarkt für unsere Bürgerinnen und Bürger attraktiv halten und setzen daher auf den Wegfall der Gebühren in Höhe von einem Euro je Frontmeter sowie die Mindestgebühr in Höhe von fünf Euro pro Stand. „Dies wäre ein tolles Signal der Stadt an die Händler, die wir gerne unterstützen wollen“, so die Gruppen-Chefin von Unabhängigen und FDP. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 12. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.