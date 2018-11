Stadt lockt mit Ehrenamt und Live-Musik

Verkaufsoffener Sonntag gut angenommen

Livemusik auf der Straße: Der Verein „Trucker for Kids“ lockte die Besucher der Innenstadt am verkaufsoffenen Sonntag mit Country- und typischer Truckermusik an. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Der morgendliche Regen ließ nichts Gutes erwarten, doch als es gegen Mittag trocken wurde, begann schon sehr früh der Run auf die Cloppenburger Innenstadt. Zum verkaufsoffenen Sonntag gab es unter dem Motto „echt.engagiert – Cloppenburg tut Gutes", zudem jede Menge Informationen zu sozialem Engagement. Obwohl die letzte Möglichkeit eines verkaufsoffenen Sonntags vor Weihnachten von vielen Städten der Umgebung ebenfalls genutzt wurde, war der Zuspruch in der Kreisstadt groß.

