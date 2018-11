Ritter Archibald rügt die Staus in Cloppenburg

Rathaus-Sturm eröffnet neue CCV-Session

Rathaus besetzt: Die Mitglieder des Cloppenburger Carnevalsverein hatten beim Sturm auf das Rathaus nur wenig Gegenwehr. Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Pünktlich um 11.11 Uhr haben Cloppenburgs Carnevalisten am Sonntag das Rathaus gestürmt und damit bis Aschermittwoch symbolisch die Amtsgeschäfte samt Stadtkasse übernommen. Bei ihrem Sturm stellten sich nur drei Ratsmitglieder den Närrinnen und Narren entgegen. Am Ende war es die Charme-Offensive der drei Tanzgarden, die die Türen zum Ratssaal öffneten, wo sie vom stellvertretenden Bürgermeister Hermann Schröer in Empfang genommen wurden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

