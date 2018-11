Teilnehmer wollen nicht nur spielen

Mehr als 70 Interessierte beteiligen sich an „Planspiel Nährstoffüberschuss“

Schaltzentrale: Experten aus Wissenschaft und Landwirtschaft überwachten das Spiel. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Cloppenburg. Wie könnte der Nährstoffhandel zwischen Veredelungs- und Ackerbauregionen ablaufen? Welche Rolle kommt dabei Landwirten, Lohnunternehmern und Lebensmitteleinzelhandel zu. Und wo bleiben bei alledem die Verbraucher? Mit diesen und weiteren Fragen haben sich die mehr als 70 Teilnehmer des Planspiels Nährstoffüberschuss befasst, das am Wochenende in der BBS am Museumsdorf stattfand. Federführend organisiert worden war die fiktive Realität von der Uni Göttingen.