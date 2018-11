„Tempolimit ein zahnloser Tiger“

Temposünder: Die SPD will die „massenhaften“ Geschwindigkeitsüberschreitungen nicht länger hinnehmen. Foto: Kreke

Cloppenburg (mt). Den Rasern auf den Cloppenburger Straßen möchte die SPD-Fraktion im Stadtrat den Kampf ansagen. „Wir wollen die massenhaften Geschwindigkeitsüberschreitungen im Stadtgebiet nicht länger hinnehmen“, betont Fraktionsvorsitzender Jan Oskar Höffmann und richtet sich mit einer Anfrage an Bürgermeister Dr. Wiese. Das Problem sei Dauerthema in den Fachausschüssen des Cloppenburger Stadtrats, schreibt Höffmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.