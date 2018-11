Dr. Wiese erwartet keine „Geberlaune“

Bitte zahlen! Die Kosten für Ausbauten und Beleuchtung wollen einigen Fraktionen auf mehr Einwohner verteilen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Debatte um einen generellen Verzicht auf Anliegerbeiträge beim Ausbau von Straßen oder Beleuchtung ist unlängst im Planungsausschuss des Stadtrates erneut aufgeflackert. Vor allem die FDP macht sich für das „Geschenk“ an die Bürger stark. Doch der Bügermeister hat wenig Hoffnung auf einen Ausgleich der enstehenden Ausfälle. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

09.11.2018 | Extra-Topf für Kita-Bau gefordert