Extra-Topf für Kita-Bau gefordert

Kinder gut aufgehoben: Zur Betreuung braucht Cloppenburg fünf teure Neu- oder Umbauten innerhalb von fünf Jahren. Foto: dpa

Cloppenburg (mt/kre). Der Ausbau der Cloppenburger Kitas soll in den nächsten fünf Jahren mit einer Millionensumme in einem Investitionsprogramm abgesichert werden. „Wir haben für alles Pläne und Konzepte, nur was die Entwicklung der Betreuungsplätze betrifft, stochern wir im Dunkeln und warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist“, begründete die Fraktionsvorsitzende Jutta Klaus (Unabhängige/FDP) die Forderung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

09.11.2018 | Hasenpest noch kein Fall für Kreis