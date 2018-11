Infektionsgefahr: Jäger sollten bei Wildtieren vorsichtig sein und Handschuhe tragen. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Cloppenburg: Die Nachricht klingt alarmierend: Neun Jäger sind in Bayern an der sogenannten Hasenpest erkrankt. Bei einer gemeinsamen Jagd sollen sie sich mit dem Erreger angesteckt haben. Im Kreis Cloppenburg sind aber bislang keine Erkrankungen bekannt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.