Soestebad bleibt bis 2019 geschlossen

Reparatur langwieriger als vorhergesehen: Stadt kündigt Wiedereröffnung irgendwann im nächsten Quartal an

Trocken gelegt: Nur ein zerrissenes Frotteehandtuch erinnert noch ans Baden. Das Becken bleibt bis zum Frühjahr trocken. Fotos: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Ein gerissenes PVC-Bauteil im Wert von weniger als fünf Euro hat den folgenschweren Wasserschaden im Cloppenburger Soestebad ausgelöst. Die Überflutung des mit Technik vollgestopften Kellers am 24. August fiel dem Personal erst morgens um 6 Uhr auf, weil das installierte Warnsystem nach einer Störung ausgefallen war. Das bestätigte der Leiter des Soestebandes, Kai Sudowe, bei einem Pressetermin. Seit Donnerstag steht fest: Die eigentlich bis Ende Dezember geplanten Reparaturen verzögern sich bis ins erste Quartal des nächsten Jahres. Einen genauen Termin wagt niemand vorherzusagen. Vor allem drei Gründe sind dafür ausschlaggebend. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

