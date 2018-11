Kunstrasenplätze: Politiker lehnen Eile ab

Sportausschuss fordert: Standorte abstimmen und ökologisch bauen

Bau frühestens 2020: Der Cloppenburger Sportausschuss fordert eine sorgfältige Abstimmung unter Vereinen, ehe teure Kunstrasenplätze mit Steuermitteln gefördert werden. Foto: Oliver Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Den Bau von maximal zwei Kunstrasenplätzen in Cloppenburg will der Schulausschuss des Stadtrates nur unter strengen Bedingungen fördern. Vor jeder Entscheidung sollen die Standorte abgestimmt und Kooperationen unter den Vereinen zu einer gemeinsamen Nutzung ausgelotet werden. Eine sofortige Bereitstellung von 412000 Euro, die der BV Cloppenburg beantragt hat, lehnte die Mehrheit als „übereilten Schnellschuss“ ab. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

