Türkei-Flieger verweigert Entschädigung

Familie soll nach 18 Stunden Wartezeit auf 1200 Euro verzichten

Warten auf den Flieger, der nicht abhebt: Ab drei Stunden Verspätung haben Fluggäste Anspruch auf eine Entschädigung. Um die Auszahlung drücken sich Fluggesellschaften wie Reiseanbieter jedoch häufig. Bis es zur Klage kommt. Foto: Naupold/dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Antalya. Die Erholung an der türkischen Riviera endete für Armin G. (34) und seine Familie in einem Verspätungschaos. Fast 18 Stunden lang wartete der Vater mit seiner Frau und dem Sohn (3) auf den Rückflug von Antalya nach Münster. Die halbe Nacht verbrachten die Cloppenburger in einer defekten Maschine und im Wartesaal. „Das war ein einziges Hin und Her“, erzählt der Familienvater. Doch obwohl die Fluggesellschaft die Verspätung schriftlich bestätigte, wartet Armin G. seit Juli auf die fällige Entschädigung von 1200 Euro. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.