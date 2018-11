Kurzzeitparken: Sanduhr verrieselt sich

Mit aktuellen Modellen kann nur eine Dauer von zehn Minuten angeboten werden

Das passende Modell fehlt noch: Die Stadtverwaltung soll nun Kontakt zu Herstellern aufnehmen, um eine Parkdauer von 15 Minuten zu ermöglichen. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Zehn, zwölf, 15 oder doch 17 Minuten? Die Dauer eines kostenlosen Kurzzeitparkens in der Stadt hängt nun von der passenden Sanduhr ab. Das Konzept soll kommen, so viel steht schon einmal fest. In der Vorwoche hatte der Rat einen Zeitraum von 15 Minuten beschlossen (MT berichtete). „Wir haben nur Modelle mit zwölf Minuten gefunden und die Uhren haben eine Abweichung von rund 15 Prozent. Um eine gewisse Rechtssicherheit zu haben, können wir so offiziell zehn Minuten kostenloses Parken anbieten“, sagte Bauamtsleiter Armin Nöh. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

