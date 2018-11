Offene Tür: Schweine fallen auf Straße

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (her). Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am frühen Mittwochmorgen auf der B213 in Cloppenburg gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 42-jähriger Linderner um 6.16 Uhr mit seinem Schweinetransporter auf der Bundesstraße in Richtung Löningen unterwegs.



In Höhe der Anschlussstelle Cloppenburg-West öffnete sich aus bislang ungeklärter Ursache eine Tür an seinem Fahrzeug. Dadurch fielen drei Schweine auf die Straße. Ein Tier verendete durch den Sturz, ein weiteres Schwein prallte gegen den ebenfalls auf der B213 fahrenden Sprinter eines 59-Jährigen aus Gehrde. Ein drittes Schwein prallte gegen einen Einsatzwagen der Polizei. Die Tiere verendeten noch an der Unfallstelle.



Nach Angaben der Beamten konnten die jeweiligen Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die anderen Tiere auf dem Schweinetransporter blieben unverletzt. Zwischenzeitlich musste die Bundesstraße voll gesperrt werden.

