25-Jährige warnt vor sprachlosem Ende

Hannah Siefer (© Familie)

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Als eine nahe Verwandte zur Hintertür hinaus heimlich aus dem Heim getragen wurde, weil sie gestorben war, rang Hannah Siefer (25) um Fassung: „Was ist das für eine Würde? So verschwindet der Tod aus dem Leben.“ Wenn jedoch der Tod ausgeblendet werde, entfernen sich die Menschen von ihrer eigenen Endlichkeit und von der Trauerverarbeitung, warnt die junge Theologin: „Den Tod muss man auch begreifen.“



Ihre Masterarbeit über den Wandel der Begräbniskultur hat die Universität Osnabrück gerade mit einer glatten 1,0 bewertet, ihre Gesamtleistung mit 1,1. Doch die Frage, wie Menschen und Kirche mit dem Ende umgehen, beschäftigt Hannah Siefer mehr als akademisch.