Kirche reißt Wirtshaus ab für Neubau(ten)

Leeres Gasthaus auf Abruf: In ein bis zwei Jahren soll die ehemalige Bauernschänke Wienken an derLöninger Straße einem neuen Beratungszentrum der katholischen Kirche weichen. Es wäre der Beginn einer völligen Umgestaltung des Standorts. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Nach dem geplanten Abriss der ehemaligen „Bauernschänke“ Wienken an der Löninger Straße 4 will die katholische Gemeinde ihre Einrichtungen in den nächsten Jahren rund um die St.-Andreas-Kirche konzentrieren. Angesichts der städtebaulich bedeutenden Lage ist 2019 ein Architektenwettbewerb zur Neugestaltung gemeinsam mit der Stadt vorgesehen. Das hat Dechant Bernd Strickmann am Montag in einem Pressegespräch angekündigt.



Die Stadt ist mit „im Boot“, weil ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden muss. Der zweite Grund: Die Kirche verhandelt mit der Stadt über eine Bücherei-Kooperation, um das marode Gebäude des Hauses Edith-Stein an der Löninger Straße 12 zu ersetzen. Wie berichtet, hat sich der aufwändige Umzug in die St.-Augustinus-Kirche wegen geschätzter Kosten von rund fünf Millionen Euro zerschlagen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 6. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

