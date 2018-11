Note „Vorzüglich“ 46mal vergeben

Rassegflügelzüchter brachten am Wochenende weit über 1000 Tiere in die Cloppenburger Münsterlandhalle

Ausstellung mit Teichen: Cloppenburgs Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (4. von links) ließ sich vom Vorstand der Rassegflügelzüchter durch die Schau führen. Foto: Heinz Haupt

Von Heinz Haupt



Cloppenburg. Die Rassegeflügelzüchter in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta besitzen gegenwärtig sehr gutes Zuchtmaterial. Das wurde ihnen von zwölf Preisrichtern bestätigt, die in der Cloppenburger Münsterlandhalle 1114 Gänse, Enten, Hühner, Zwerghühner und Tauben kritisch unter die Lupe genommen hatten und dabei 46 mal für absolute Spitzentiere die höchste Bewertungsnote „vorzüglich" vergaben.