Partyalarm unter der Discokugel

800 Gäste feierten in der Stadthalle

Kräftig gefeiert: Ausgelassene Stimmung herrschte in der passend dekorierten Stadthalle. Foto: Andreas Heidkamp

Cloppenburg (ah). Für die Anhänger des Disco-Fiebers in den 70er und 80er Jahren war bei der Revival-Party am Wochenende Partyalarm angesagt. In eine riesige Diskothek verwandelt hatte sich die Stadthalle Cloppenburg, in der sich die Discokugeln drehten, die Lichtanlage zuckende Blitze ausspuckte und die Tanzfläche dabei in ein buntes Lichtermeer tauchte. Für einen Abend lebte das Disco-Feeling wieder auf, auf der Playliste von DJ Olli standen die Hits aus den beiden glamourösen Jahrzehnten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

