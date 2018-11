Messerangriff: 24-Jähriger verletzt

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (her). Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Samstagnachmittag in einem Frisörsalon. Nach Angaben der Polizei beleidigte und bedrohte ein 33-Jähriger aus Cloppenburg einen 19-Jährigen aus Großenkneten mit einem Messer. Im Verlauf kam ein 24-jähriger Cloppenburger hinzu und wollte schlichtend eingreifen. Dabei verletzte der 33-Jährige den 24-Jährigen mit dem Messer an der Hand. Gegen den Täter wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.