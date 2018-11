Durch Spaß für Sport begeistern

Aktionstag „Fit and Fun“ am 16. November im Rathaus

Werben für „Fit and Fun“: Die Akteure des Aktionstages stellten gestern im Rathaus das Programm vor. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. „Über den Spaß-Faktor kann man Jugendliche für Sport begeistern“, sagt Cloppenburgs Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese bei der Vorstellung des Aktionstages „Fit and Fun“, der am Freitag, 16. November, von 9 bis 13 Uhr im Rathaus stattfindet. Eingeladen dazu sind vor allem Schulklassen der Jahrgänge 8 bis 10, aber auch die breite Bevölkerung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

