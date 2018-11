Summloch lässt den ganzen Körper vibrieren

Skulptur am Stadtpark regt zum Testen an

Einfach mal probieren: Die Skulptur „Das Summloch“ am Eingang zum Stadtpark lädt zum Testen ein. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. „Tief einatmen, summend langsam ausatmen“. Die Funktion des Summloches ist kurz und präzise erklärt. Ob man die Wirkung, die Vibration der Stimme durch den ganzen Körper bis in die Fußsohlen spürt, darüber scheiden sich die Geister. Auf jeden Fall regt die Skulptur am Stadtpark zum Testen an. Wer von der Hagenstraße gegenüber dem Soestebad den Fußweg in den Stadtpark nutzt, kommt an der Skulptur vorbei. Sie wird aber häufig übersehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

