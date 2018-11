Traum von günstigen Wohnungen geplatzt

Caritas-Projekt am Dornkamp: Selbst mit zinslosem Darlehen sind 5,60 Euro pro Quadratmeter nicht erreichbar

Reserviert für soziale Bauten: Das geschenkte Gelände neben der Kita St. Josef. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der Traum von einem Wohnviertel, das niemanden ausschließt, reifte in Cloppenburg, lange bevor das Pieper-Quartier in die Höhe wuchs. Menschen mit kleinem Portemonnaie und großen Problemen – nicht nur auf dem Wohnungsmarkt – sollten am Dornkamp ein Zuhause finden. Die Vision entwickelten katholische und private Stiftungen vor sechs Jahren: Psychisch und körperlich eingeschränkte Menschen jeden Alters wohnen nebeneinander mit alleinstehenden Müttern und jungen Familien, alle in kleinen Wohnungen oder Appartments, alle zu erschwinglichen Mieten, weil keiner der (gemeinnützigen) Investoren Gewinne erzielen muss.

