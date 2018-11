Religionen erkennen Gemeinsamkeiten

Glaubensrichtungen sprechen über Leben nach dem Tod

Gesprächsrunde: Duygu Duman, Wolfgang Kürschner, Uwe Landsdorfer, Daniel Lohrai, Bernd Strickmann und Dr. Heinrich Dickerhoff (von links).Foto: Hinrichs

Cloppenburg (mt). Was kommt nach dem Tod? Ist dort etwas oder nichts? Der „Tisch der Religionen“ hatte Vertreter von fünf christlichen bzw. muslimischen Religionen in das Cloppenburger Rathaus eingeladen, um ins Gespräch zu kommen. Moderator Dr. Heinrich Dickerhoff von der Akademie in Stapelfeld betonte, dass es nicht um die Frage, wer denn nun Recht habe, sondern um das Kennenlernen und Wertschätzungen anderer Glaubensvorstellungen gehe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

