Männer retten sich aus brennendem Wohnwagen

Feuer am Galgenmoor: Völlig ausgebrannt ist in der Nacht zum Mittwoch ein Wohnwagen am Galgenmoor.Foto: Lichtfuß

Cloppenburg (her). In Brand geraten ist ein Wohnwagen in der Nacht zu Mittwoch auf einem Grundstück an der Straße "Am Galgenmoor". Nach Angaben der Polizei konnten zwei Männer noch rechtzeitig und unverletzt aus dem Fahrzeug entkommen.



Der Wohnwagen stand neben einer Garage und ist vollständig ausgebrannt. Die Beamten vermuten gegen 2.30 Uhr eine Verpuffung im Inneren des Fahrzeuges. Durch das Feuer wurden auch die angrenzende Garage sowie eine Hecke beschädigt.



Die Cloppenburger Feuerwehr löschte den Brand. Der Gesamtschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

