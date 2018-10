Parken: Dicke Erhöhung folgt auf Geschenk

Geschenk für Autofahrer: Die kleine Sanduhr soll 15 Minuten freies Parken erlauben. Als Marketing-Instrument könnte der Zeitmesser mit dem Saugnapf von Stadt und Kaufleuten verschenkt werden. Foto: kre

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Parken in Cloppenburg wird billiger und teurer zugleich. CDU und SPD haben im Stadtrat eine kostenlose Viertelstunde Parkzeit für alle Autofahrer durchgesetzt. Zugleich sollen die Gebühren in der Innenstadt ab dem 1. Januar um zwei Drittel erhöht werden: Von bisher 30 Cent auf 50 Cent pro halbe Stunde. Die kostenpflichtige Zeit wird von bisher 17 auf 18 Uhr verlängert. Der Marktplatz bleibt kostenlos. Grüne und Unabhängige, aber auch das Bürgerbündnis kritisierten den Kompromiss der Cloppenburger „GroKo“ heftig. CDU und SPD priesen dagegen ihr „Geschenk“ an die Autofahrer, das mit einer von den Kaufleuten verteilten Sanduhr an der Scheibe kontrolliert werden soll. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 1. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.