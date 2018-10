Sprayer zaubern sportliche Tiere an die Wand

Kunst im öffentlichen Raum: Germar Claus erläutert Dr. Alfred Werner-Busse von der Eigentümer-Gemeinschaft und Architekt Alexander Tepe das Kunstwerk, das er und Robert Matzke geschaffen haben. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Die „nackten“ Wände und der dunkle Durchgang zogen Sprayer magisch an. Die Wände entlang der Passage „Walhalla“ zwischen Lange Straße und dem Bürgermeister-Heukamp-Parkplatz wurden immer wieder mit Schmierereien verunstaltet. Sie zu entfernen, ist für die Hauseigentümer aufwendig und kostspielig zugleich.



„Das hat uns immer geärgert, deshalb haben wir gedacht, wir wirken dem entgegen“, sagt Dr. Alfred Werner-Busse von der Eigentümer-Gemeinschaft des Kaufhalle-Komplexes, in dem jetzt unter anderem „C & A“ untergebracht ist. Sie haben „richtige“ Sprayer engagiert, die hier an einem Wochenende „Kunst im öffentlichen Raum“ produziert haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 1. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.