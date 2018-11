Kommunalaufsicht prüft Honorarvertrag mit Krems

Symbolfoto: Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Weiterbeschäftigung des Ersten Stadtrats Andreas Krems nach Ablauf seiner Amtszeit beschäftigt jetzt die Juristen der Behörden. Nach Informationen der MT liegt der Kommunalaufsicht beim Landkreis die Anfrage eines Ratsmitgliedes vor, ob der vom Stadtrat beschlossene Honorarvertrag mit Krems über das Jahresende hinaus rechtlich zulässig ist.



Der Stadtrat hat mit knapper Mehrheit in vertraulicher Sitzung beschlossen, Krems mit einer Art Beratervertrag bei vollen Bezügen weiter zu beschäftigen, da sich die Wiederbesetzung seiner Stelle erheblich verzögert.