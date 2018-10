Stadtrat bietet Flüchtlingen sicheren Hafen

Foto: Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Mit großer Mehrheit hat der Cloppenburger Stadtrat der Bundesregierung eine freiwillige Aufnahme von Flüchtlingen angeboten, die auf dem Mittelmeer aus Seenot vor dem Ertrinken gerettet werden. Der humanitären Katastrophe dürfe nicht tatenlos zugesehen werden, betonten die Sprecher der fünf Fraktionen, die den Antrag am Montag einbrachten – eine politische Gemeinschaftsaktion, die Ratsmitglieder seit 35 Jahren nicht mehr erlebt haben.



Die 13-köpfige CDU-Fraktion stimmte geschlossen gegen den Appell, der zugleich mehr Bemühungen fordert, Fluchtursachen zu bekämpfen. Die Begründung der Christdemokraten: Für die Zuweisung von Flüchtlingen seien allein Bund und Land zuständig. Die christlichen Kirchen in Cloppenburg hatten sich dagegen für die Aktion „Seebrücke“ ausgesprochen. Grüne, SPD, UWG/FDP, SD-Plus und Zentrum/Bürgerbündnis setzten den Appell gestern Abend mit 20 Ja-Stimmen durch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.

