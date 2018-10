Vandalen verwüsten Neubau

Vandalismus auf der Baustelle: Drei Fenster und vier Glastüren wurden demoliert. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Hubert Kulgemeyer

Cloppenburg (hk). Für das junge Paar steht die Vollendung des Traumes von den „eigenen vier Wänden“ kurz vor der Erfüllung. Doch jetzt gab es einen herben Rückschlag. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in ihren Neubau am Niedrigen Weg eingebrochen und haben dort schwere Verwüstungen angerichtet. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04471/18600 entgegen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 30. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

