Das „rote Haus“ ist nicht mehr zu retten

Das „rote Haus“ wird abgerissen: Die Pastoren Wolfgang Kürschner (links) und Wolfgang Pauly (rechts) mit Architekt Georg Wieghaus sowie Dr. Klaus G. Werner und Harry Lüdders vom Gemeindekirchenrat stellten die neuen Pläne vor. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Das „rote Haus“ des Schwedenheims der evangelischen Kirchengemeinde muss abgerissen werden. „Es ist alt und völlig marode, eine Sanierung macht keinen Sinn mehr“, sagte Architekt Georg Wieghaus am Sonntag in einer Gemeindeversammlung. Hier wurden erste Pläne für einen Neubau vorgestellt.



In dem 1947 erbauten Gebäudekomplex, der sich entlang der Soestenstraße und der Friesoyther Straße erstreckt, sind große Teile des Kindergartens, das Familienzentrum, das „Café Holmström", die evangelische Bücherei, der Diakonieladen mit Möbellager sowie Räume der Jugendarbeit untergebracht.