Das „wanderlicht“ soll ab 1. April leuchten

Wohlfühl-Atmosphäre: Innenarchitektin Andrea Niedenhof (Zweite von rechts) erklärt Pflegedienstleiter Dieter Rolfes sowie den Geschäftführern Heike Büssing und Dr. Aloys Klaus (von links) ihr Material- und Farbkonzept für „wanderlicht“. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt der ehrenamtliche Geschäftsführer von „wanderlicht“, Dr. Aloys Klaus. Das vor gut einem Jahr gesetzte ehrgeizige Ziel, das Hospiz noch in diesem Jahr zu eröffnen, klappt nicht. Jetzt ist die Eröffnung aber terminiert: Am 1. April 2019 soll es losgehen. „Auch unser erster Gast soll genau so betreut werden wie der 100. und nicht auf eine Baustelle ziehen“, sagt Geschäftsführerin Heike Büssing.



Nicht zuletzt lebt „wanderlicht“ auch von Spenden. Bereits vor der Eröffnung fallen erheblichen Kosten an. Zudem zahlen die Krankenkassen nur einen anteiligen Betrag für die Hospizgast-Betreuung. Besondere Angebote, die den Hospizgästen und ihren Angehörigen zugute kommen, wie Trauerarbeit, Veranstaltungen, der Familienbereich oder der Seminarraum werden nicht bezuschusst. „Deshalb sind wir laufend auf Spenden angewiesen“, sagt Aloys Klaus.



Eines dieser zusätzlichen Angebote ist das „Pflegebad" , das durch die MT-Spendenaktion finanziert werden soll. Wie berichtet, organisiert die MT wieder Benefizessen in Cloppenburg, Löningen und Friesoythe und es gibt in 30 Restaurants des Landkreises wieder MT-Teller. Der Erlös fließt jeweils an „wanderlicht".