Rat berät vertraulich Krems-Nachfolge

Symbolfoto: Hermes

Cloppenburg (kre). Über eine delikate Personalie wird der Stadtrat am Montag in vertraulicher Sitzung informiert: Der Erste Stadtrat Andreas Krems hat sich auf seine eigene Nachfolge beworben (die MT berichtete), nachdem ihn der Bürgermeister nicht zur Wiederwahl vorgeschlagen hat, weil keine politische Mehrheit in Sicht war.



Erwartet wird, dass Dr. Wolfgang Wiese die Ratsmitglieder über das Ergebnis der öffentlichen Stellenausschreibung informieren wird. Nach Informationen der MT sollen sich neben Krems, dessen offizielle Amtszeit zum Jahresende abläuft, nur wenige (neue) Kandidaten beworben haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.