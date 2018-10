Richterin simuliert Parkplatzunfall

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Das hat schon Seltenheitswert: In die Rolle eines Verkehrsgutachters ist gestern die Vorsitzende Richterin Christine Arkenstette geschlüpft und hat auf dem Gerichtsparkplatz des Cloppenburger Amtsgerichtes ein Unfallgeschehen mit zwei Fahrzeugen live nachgestellt. Das Ergebnis der spontanen Überprüfung: Ein Freispruch für den Angeklagten. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe 27. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

