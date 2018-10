Koch lässt versteckte Talente raus

Von der Insel: Johnny Armstrong ist ein Einzeiler-Schnellfeuer-Komiker aus Englands tiefem dunklen Norden. In der Kategorie „Alternativ“ verbreitet er schrägsten britischen Humor - auf Deutsch. Foto: ah

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Es durfte wieder aus vollem Herzen gelacht werden, und das einen ganzen Abend lang. In sieben Cloppenburger Kneipen und Restaurants verbreiteten Comedians und Kabarettisten bei der „Komischen Nacht“ nicht nur gute Laune, jeweils fünfmal wechselten die einzelnen Akteure ihren Auftrittsort und entzündeten mit dem Spaß-Marathon ein einzigartiges Humor-Feuerwerk. Längst hat sich das bundesweit erfolgreiche Format auch in Cloppenburg zu einem echten Dauerbrenner entwickelt. Wie in den Vorjahren waren fast alle Veranstaltungen ausverkauft. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.