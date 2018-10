Frauen-Quartett leitet die Rote Schule

Das Team der Roten Schule: Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese und Egon Meyer-Pölking vom Fachbereich 2 (Mitte von links) begrüßten am Donnerstag das neue Team: Von links Nora Behrens, Britta Drees, Daniela Weinert und Nicole Gebel. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Ein Frauen-Quartett leitet seit dem 1. Oktober den Cloppenburger Jugendtreff „Rote Schule“ und den künftigen offenen Jugendtreff. Nach dem Weggang des langjährigen Stadtjugendpflegers Thorsten Meyer, der zum 30. September ausgeschieden war, wurde seine bisherige Stellvertreterin Daniela Weinert neue Stadtjugendpflegerin und Geschäftsführerin der Stadtjugendpflege Cloppenburg. Die 44-jährige Diplom-Sozialarbeiterin ist in der Jugendarbeit der Stadt ein bekanntes Gesicht. Bereits seit 2007 arbeitet sie für die Stadt und ist in der Roten Schule tätig. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 26. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

