Ladendieb steht vor Gericht

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Wegen räuberischen Diebstahls in mehreren Fällen muss sich seit Mittwoch ein 30 Jahre alter Mann aus Cloppenburg vor dem Schöffengericht des Cloppenburger Amtsgerichtes verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Herbst vorigen Jahres in Cloppenburger Verbrauchermärkten Waren gestohlen und dann Gewalt eingesetzt zu haben, wenn ihm die Beute wieder abgenommen werden sollte.

Diese Gewaltbereitschaft könnte eine hohe Strafe nach sich ziehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 25. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

24.10.2018 | Beschicker organisieren Markt selbst