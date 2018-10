Beschicker organisieren Markt selbst

Neustart beim Wochenmarkt: Am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr findet in der Cloppenburgeer Stadtmitte wieder der Wochenmarkt statt. Organisiert wird er von der Standbetreibern selbst. Foto: Oliver Hermes

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Der Cloppenburger Wochenmarkt unternimmt einen Neustart. Nachdem die Deutsche Marktgilde als Veranstalter des Marktes Ende September „das Handtuch geworfen“ hat (wir berichteten), wollen die Beschicker die Organisation jetzt selbst in die Hand nehmen. Am Donnerstag geht es los. Von 14 bis 18 Uhr ist wieder Wochenmarkt in der Stadtmitte.



Wie berichtet, hatte die Deutsche Marktgilde Ende September ihren Mietvertrag zur Ausrichtung eines Wochenmarktes bei der Stadt gekündigt. Als Grund wurde fehlende Resonanz angegeben. Das sahen die Beschicker des Marktes ganz anders. Sie wandten sich an die Stadtverwaltung mit der Bitte, den Wochenmarkt in Eigenregie betreiben zu können.